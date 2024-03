Ferrara a DAZN: “Quarto posto Napoli? Tre punti pesanti per la classifica e per il morale”

Ciro Ferrara, ex difensore, è intervenuto ai microfoni di “Sunday Night Square” (in onda su DAZN) parlando della partita tra Napoli e Juventus.

Queste le sue dichiarazioni: “Napoli può arrivare quarto? Questa vittoria è determinante, soprattutto per quanto conta la sfida contro la Juventus per la piazza di Napoli. Tre punti molto pesanti sia per la classifica che per il morale del gruppo azzurro. Bremer ha fatto una grandissima partita, ma non è stato attento sulla ribattuta del rigore calciato da Osimhen. Lì la difesa della Juve non è stato reattiva nell’anticipare Raspadori“.