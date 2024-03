Varriale provoca Tuttosport: “Azione legale di ADL? Calcio italiano deriso per anni per la Juve!”

Nell’edizione odierna di Tuttosport è possibile leggere l’editoriale di Guido Vaciago (qui per approfondire). Il giornalista critica la decisione di Aurelio De Laurentiis di aver iniziato un’azione legale per impedire alla Juventus di partecipare al mondiale per club. Vaciago ricorda che anche il presidente del Napoli è indagato per il caso plusvalenze fittizie. A replicare alle accuse ci ha pensato Enrico Varriale che sui social ha scritto: “Premesso che il Mondiale per club è meglio conquistarlo sul campo e che De Laurentiis ha tutto il diritto di approfondire con i suoi legali, è chiaro che del calcio italiano si è riso e si ride da anni, molto di più, per certe vicende della giustizia sportiva riguardanti la Juve”.