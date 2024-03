Ranieri: “Col Sassuolo il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra, ma noi…”

Claudio Ranieri ha risposto alle domande dei cronisti in conferenza stampa prima della sfida con l’Empoli in programma domenica. L’ex tecnico del Napoli ha elogiato gli azzurri che mercoledì hanno dato spettacolo al Mapei Stadium, sottolineando come però il Cagliari abbia lottato e meritato il pareggio contro di loro.

Cosa ha dato il goal di Luvumbo al 96′?

“Che lottando fino alla fine si ottengono i risultati. Abbiamo giocato una gara di grande sacrificio e sarebbe stato brutto perdere. Il Napoli ha confermato contro il Sassuolo di essere una squadra che sa fare molto male all’avversario”.