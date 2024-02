Pioli: “Meglio l’Inter di quest’anno o il Napoli del terzo scudetto? Vi dico”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita Lazio-Milan, prevista per domani venerdì 1 marzo all’Olimpico di Roma alle ore 20:45. Nel corso di questa, al tecnico è stato chiesto se a suo parere l’Inter di Simone Inzaghi di questa stagione può essere paragonabile al Napoli del terzo scudetto. Di seguito, la sua risposta. “L’Inter è paragonabile al Napoli dell’anno scorso? A quel livello lì. Entrambe hanno fatto dei numeri incredibili, credo solo come la Juve di Conte. Una squadra che fa tante vittorie di fila e che ha perso solo una partita vuol dire che sta facendo un campionato sopra le righe”.