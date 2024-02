I quotidiani pazzi di Calzona dopo la vittoria sul Sassuolo: “Sembra Spalletti”

E’ arrivata la prima gioia in campionato per Francesco Calzona, in una partita che potrebbe rappresentare un crocevia importante per la stagione del Napoli. Lo fa alla sua maniera, giocando a pallone come non si vedeva da tempo e annientando il suo avversario. Voti altissimi per lui e tanti complimenti: “Sembra Spalletti, si è rivisto il Napoli dello Scudetto”.

Ecco i voti dei maggiori quotidiani:

Corriere dello Sport – 7,5. “Meriti a gogo, tra tanti demeriti del Sassuolo, considerando che in 8 giorni ha giocato tre partite e lavorato quasi mai. Eppure, s’è visto il gioco dei Campioni d’Italia: aggressione alta, ampiezza, verticalizzazioni, solidità sin dal 1′. Un dominio assoluto: 27 tiri, 71,9% di possesso, 717 passaggi. E carattere: l’1-0 avrebbe potuto spezzare le gambe e invece ha risvegliato gli assatanati di Sassuolo che toccarono il cuore di Spalletti”.

Tuttosport – 7. “Sembra Spalletti, è atteso a gare più probanti”.

Gazzetta dello Sport – 7,5. “Cerca di proporre il Napoli di un tempo felice, come uomini e sistema, e riesce a prendersi una maxi vittoria che serve per le sue statistiche ma soprattutto per il morale e per allontanare le delusioni”.