Compleanno in casa Napoli, Lindstrom compie 24 anni. Gli auguri della società

Compleanno in casa Napoli. Oggi 29 febbraio, Jesper Lindstrom compie 24 anni. Il danese è arrivato in estate dall’Eintracht Francoforte per 30 milioni con le credenziali del craque. In questa stagione però ha giocato poco, collezionando pochissime presenze da titolare, e ha mostrato solo alcuni sprazzi del talento del calciatore ammirato in Germania. Tuttavia, le sue prestazioni nelle ultime uscite lo hanno visto crescere pian piano, e l’auspicio è che possa ritrovare la fiducia che merita. Questo il messaggio con cui la Ssc Napoli ha fatto gli auguri al calciatore sul proprio sito ufficiale. “Compleanno in casa azzurra. Jesper Lindstrom compie 24 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 29 febbraio del 2000 a Taastrup (Danimarca). A Lindstrom vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”.