L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla partita di oggi tra Sassuolo e Napoli. Secondo il quotidiano la gara di oggi col Sassuolo diventa la sfida più importante della stagione, quella dove tutti, dal presidente Aurelio De Laurentiis al nuovo tecnico Francesco Calzona attendono la definitiva svolta. Bisogna vincere, per sperare ancora e per rimettersi in scia, accomodandosi all’ultimo posto dell’ultimo vagone ancora disponibile.