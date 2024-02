Del Genio sicuro: “Calzona purtroppo è arrivato tardi, ma abbiamo visto una squadra”

Il giornalista di Telecapri Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del match Sassuolo-Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è questo, se la squadra riesce ad essere corta fa queste partite. Se non sta corta e stretta allora tutti vanno in difficoltà, a partire da Anguissa e Lobotka. Il problema è che molti l’avevano dimenticato o ignoravano le caratteristiche. La squadra era allenata male, proprio come tipologia, ora se torna a questi livelli serve una statua per Calzona. Purtroppo ora dipende anche dalle altre, Calzona mica può fare 6 punti a partita, significherà non fare la Champions ma almeno sapendo che la squadra si è ripresa“.