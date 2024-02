Sosa: “Calzona ha sistemato lo scompiglio creato da Mazzarri, vi spiego”

Roberto Sosa, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare della grandissima vittoria degli azzurri per 6 a 1 contro il Sassuolo. Ecco cosa ne pensa:

“Calzona ha rimesso semplicemente le cose al suo posto e gli ha fatto fare le cose che sanno fare. Ora vediamo difendere in avanti con Lobotka che aggredisce tutti. Con Mazzarri c’era un chiaro problema tattico, era evidente che la squadra non poteva fare quel gioco. Poi il problema emozionale resta probabilmente perché la situazione resta quella che è ormai”.