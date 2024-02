L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un momento amarcord riguardante la trasferta di Reggio Emilia. Secondo il quotidiano Reggio Emilia e il Sassuolo ricordano una scena memorabile passata alla storia del Napoli vincente. Si trattava di un possesso perso dopo un calcio d’angolo battuto e dieci forsennati azzurri che corrono all’indietro per recuperare il pallone. Spalletti, postò emozionato il video dell’azione e commentò sui social ringraziando i ragazzi. E poi aggiunse di non aver mai visto una roba del genere in venticinque anni di allenatore, definendo quegli azzurri dieci assatanati. Era soltanto il 17 febbraio 2023, poco più d’un anno fa.