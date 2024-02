L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla spinosa questione dello stadio Maradona. Secondo il quotidiano gli Europei di calcio del 2032 in cinque città italiane senza Napoli è impossibile, disse Giovanni Malagò, presidente del Coni. Pensiero condiviso dal ministro dello sport, Andrea Abodi, che fece intuire che si cercava una soluzione per le città in ritardo. E allertando tutti che per risolvere il problema Maradona affinché rientri nei canoni Uefa, servano molti fondi. Ma un ruolo chiave ce l’ha Aurelio De Laurentiis. Abodi è quindi a lavoro per la creazione di un fondo immobiliare in cui i Comuni potrebbero conferire i loro stadi e ricavarne denaro, finanziato dalle società calcistiche interessate all’acquisizione delle struttura. De Laurentiis infatti, chiede che il Maradona gli venga ceduto. La triangolazione Governo-Comune-Napoli potrebbe entro l’estate sortire una fumata bianca.