Osimhen al centro dei top club europei: si aggiunge l’Arsenal

Victor Osimhen è molto probabile che lasci il Napoli durante l’estate e molte squadre sono interessate a lui. Secondo il giornalista Ben Jacobs, l’Arsenal non può essere escluso dalla corsa per il giocatore nigeriano. I Gunners, insieme a Chelsea e PSG, sarebbero disposti ad accettare le richieste salariali dell’attaccante pur di portarlo all’Emirates, con l’obiettivo di regalare ad Arteta un numero 9 di livello mondiale.

Gabriel Jesus ha riportato un infortunio al ginocchio nelle ultime settimane, anche se non grave, costringendo Nketiah a sostituirlo, ma con soli 5 gol in 23 presenze, una resa considerata insufficiente. TEAMtalk evidenzia che il Chelsea resta in pole position, mentre il PSG sta ancora valutando se presentare un’offerta in estate. Nel frattempo, l’Arsenal ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore, che ha una clausola di rescissione di 130 milioni di euro.

Se l’assalto al centravanti non dovesse avere successo, il club londinese potrebbe rivolgere la sua attenzione a Ivan Toney del Brentford. Dopo il suo ritorno in campo dall’indagine sulle scommesse, Toney ha ripreso a segnare. Anche se l’investimento sarebbe comunque significativo, il costo del trasferimento si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. Tuttavia, ciò potrebbe consentire al club di risparmiare sullo stipendio del giocatore.