Iannicelli: “Zona Champions a undici punti? Il Napoli non può colmarne nemmeno tre”

Peppe Iannicelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Campania Sport (in onda su Canale 21) parlando del Napoli dopo il pareggio contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Non riesco a salvare molto di questa stagione, forse nulla. Alla fine, l’errore – gravissimo – di idolatrare Spalletti e di dare solo a lui la cittadinanza onoraria ha condizionato tutto. De Laurentiis era convinto di centrare almeno il quarto posto, nella migliore delle ipotesi: per questo ha esitato e mandato via Garcia troppo tardi. C’è un rapporto malato anche tra club e calciatori, che chiedono soldi appena indovinano delle prestazioni positive. Dinanzi a errori decisivi che possono costare decine di milioni di euro, però, nessuno vuol pagare le conseguenze. Undici punti sono colmabili? Questo Napoli non può colmarne nemmeno tre, secondo me“.