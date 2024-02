Walter De Maggio si è espresso sul Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ecco le sue parole: “Il Napoli non può avere la concentrazione già alla partita con il Barcellona che si disputerà in 12 marzo. In campionato ci sono sfide importanti prima della sosta e gli azzurri devono essere focalizzati per fare il meglio. Contro il Cagliari si sapeva di dover rimanere concentrati fino all’ultima palla disponibile, non ho visto giocatori mettere tanto impegno ieri in terra sarda”.