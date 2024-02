CdS – L’allenatore del Sassuolo è un rebus, la situazione

Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il Sassuolo ha deciso di esonerare Alessio Dionisi, nominando al suo posto il tecnico della Primavera, Emiliano Bigica. Questo cambio alla guida della squadra arriva prima del decisivo match di recupero contro il Napoli, una partita cruciale per la posizione in classifica del Sassuolo e che servirà anche a valutare le capacità di Bigica di gestire la squadra.

Secondo il Corriere dello Sport, la partita contro il Napoli sarà fondamentale per la dirigenza del Sassuolo, che osserverà attentamente il modo in cui Bigica influenzerà la squadra, sia in termini di risultati che di atteggiamento. Sullo sfondo, rimangono comunque in sospeso le ipotesi di altri allenatori che erano stati considerati prima dell’esonero di Dionisi. Carnevali e Rossi avevano valutato vari profili, tra cui Fabio Grosso, Rino Gattuso, Leonardo Semplici e Davide Ballardini. Questi nomi potrebbero tornare in discussione se Bigica non riuscirà a soddisfare le aspettative, anche se è stato riportato che tutti gli allenatori contattati avrebbero richiesto garanzie contrattuali anche per la prossima stagione. Tuttavia, il Sassuolo sembra esitare nell’impegnarsi su queste garanzie, anche considerando le incertezze riguardanti la categoria della squadra nella prossima stagione.