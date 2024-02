SSC Napoli, report allenamento: le condizioni di Ngonge

Dopo la partita contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina presso il SSCN Konami Training Center. La squadra si sta preparando per il match contro il Sassuolo in programma mercoledì al Mapei Stadium alle 18:00, valido per il recupero della 21ª giornata di Serie A.

Durante l’allenamento, la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Cagliari hanno svolto attività di scarico. Gli altri membri della rosa, presenti sul campo 1, hanno invece lavorato sull’attivazione, seguita da una sessione tecnico-tattica e infine una partitina a campo ridotto.

Ngonge ha invece svolto un programma di lavoro personalizzato in palestra.