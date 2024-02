Il Sassuolo esonera Dionisi: contro il Napoli ci sarà Bigica

Il Sassuolo dopo la sconfitta contro l’Empoli, ha messo in discussione la panchina di Alessio Dionisi.

Il tecnico non era mai stato così in bilico nonostante i pochi risultati ottenuti, ma poco fa è arrivato il comunicato ufficiale della società: Dionisi non è più l’allenatore del Sassuolo. A pochi giorni dalla sfida contro il Napoli (recupero della gara rinviata per Supercoppa), la società neroverde affida la propria panchina a Bigica, tecnico della primavera, che debutterà proprio contro gli azzurri di Calzona.