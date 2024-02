Alvino: “Si devono fare un esame di coscienza! Troppi atteggiamenti egoistici”

Il Napoli non va oltre il pareggio contro il Cagliari di Ranieri. Gli azzurri sono stati beffati all’ultimo minuto con il gol di Luvumbo dopo non aver trovato il raddoppio. Il giornalista Carlo Alvina scrive su X il commento sulla partita:

“Per il pareggio beffa di oggi si passassero la mano sulla coscienza diversi calciatori del Napoli. Atteggiamenti egoistici di troppi di loro che evidentemente hanno dimenticato in fretta il concetto di squadra. Preoccuparsi unicamente di se stessi e non dedicarsi e mettersi a disposizione dei compagni è delittuoso. Commettere errori marchiani in serie è poi sintomo di poca attenzione. Che la rivoluzione abbia inizio! Ora!”.