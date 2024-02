Tuttosport – Mondiale per club, il Napoli ha la possibilità di qualificarsi: ecco i criteri

Nel 2025 si terrà la prima edizione del nuovo Mondiale per club a 32 squadre, organizzato dalla FIFA, che sarà disputato negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

L’Inter è già certa della sua partecipazione al torneo, mentre per quanto riguarda i posti disponibili per le altre italiane, Juventus, Napoli e Lazio sono in corsa.

L’edizione odierna di Tuttosport spiega quali sarebbero i criteri di qualificazione per il Napoli: “Grazie al pareggio ottenuto al Maradona con il Barcellona, gli azzurri hanno ancora la possibilità di qualificarsi. È indispensabile, però, che vincano la partita di ritorno portandosi così a 45 punti tra bonus vittoria e bonus per il passaggio del turno. Superato questo scoglio sarà sufficiente vincere una sola partita ai quarti (o pareggiarne due). Se invece il Napoli passasse con un pareggio contro il Barcellona, si porterebbe a 44 punti perché i punteggi vengono “congelati” alla fine dei supplementari e la vittoria ai rigori non inficia sui punteggi”.