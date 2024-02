Marek Hamsik, ex calciatore del Napoli, è fortemente indiziato al poter prendere parte allo staff di Francesco Calzona, nuovo allenatore dei partenopei. Al momento, nulla si è concretizzato. Ma al momento, lo slovacco è ancora a Napoli, motivo per cui la questione può cambiare da un momento all’altro. Oggi, è stato pizzicato al ristorante Sano Sano, sito in via Santa Brigida. A questo, era presente anche Aurelio De Laurentiis.