La Ssc Napoli, attraverso i suoi profili social, ha reso noto l’elenco dei convocati di Francesco Calzona per la partita Napoli-Barcellona, valida per gli ottavi di finale di Champions League. Nella lista, figura l’assenza di Cyril Ngonge, ieri allenatosi per una parte dell’allenamento con un lavoro differenziato. Dunque, il belga non sarà a disposizione per la partita di stasera. Di seguito, l’elenco completo.