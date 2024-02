Gazzetta – Napoli, le idee per sorprendere il Genoa: occhio a Traorè e Kvara!

Genoa, Cagliari, Sassuolo. Il calendario di Serie A presenta sfide apparentemente semplici sulla carta per il Napoli. E’ l’ultima occasione per gli azzurri: 9 punti per ritornare a lottare per il quarto posto diventano un obbligo. Oggi il Maradona tutto esaurito verrà stupito dal nuovo ruolo di Traorè. L’ex Sassuolo agirà da mezzala, questo aiuterebbe Kvara a liberarsi e accentrarsi perché l’ivoriano potrebbe aiutare allargando la sua posizione di partenza, quasi passando al 4-2-3-1 in fase offensiva. Queste le “idee per sorprendere il Genoa” secondo la Gazzetta dello Sport.