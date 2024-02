Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: Meret torna tra i pali, la scelta su Zielinski

Inizia da oggi la missione del Napoli, l’ultima occasione per rimontare la classifica del campionato. Il calendario sembra semplice, è vietato sbagliare per gli azzurri. Oggi non ci sono scuse contro il Genoa. Davanti ad un pubblico che, nonostante tutto, ha fatto registrare il tutto esaurito il Napoli sperimenta ancora privato di Osimhen e ai ferri corti con Zielinski. Il Genoa ha recuperato Messias, Haps e De Winter e sogna il colpaccio, aiutato dal periodo difficile degli azzurri. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson