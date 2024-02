Atalanta-Sassuolo – Le formazioni ufficiale del match del sabato sera, Gasperini conferma De Ketelaere falso 9

Nel sabato di Serie A a chiudere la triade di sfida di giornate c’è la gara tra l’Atalanta di Gasperini e il Sassuolo di Dionisi al Gewiss Stadium. I bergamaschi si trovano al momento al quarto posto, e posso allungare il loro vantaggio sulle dirette concorrenti considerando il recupero da giocare contro l’Inter tra 10 giorni. Dall’altra parte c’è un Sassuolo in enorme difficoltà, che in questa stagione sta lottando nelle ultime posizioni del campionato e che ormai ha perso Berardi per infortunio già da un po’. Per la sfida in casa il tecnico orobico opta ancora una volta per la mossa De Ketelaere come falso 9, viene quindi preferito a Scamacca ed El Bilal Tourè, e a supporto del belga ci saranno Miranchuk e Koopmeiners. Dall’altra parte in attacco c’è il solito Pinamonti, che viene supportato dal trio formato da Laurientè, Thorstvedt e Bajrami. Queste le formazioni ufficiali del match:

Atalanta – Carnesecchi; Kolasinac; Scalvini; Djimsiti; Holm; Ederson; De Roon; Zappacosta; Koopmeiners; Miranchuk; De Ketelaere

Sassuolo – Consigli; Pedersen; Ruan; Viti; Doig; Lipani; Matheus Henrique; Bajrami; Laurentie; Thorstvedt; Pinamonti