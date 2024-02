CdS – Mazzarri a rischio esonero dopo il Barcellona. Già scelto il sostituto

Dopo l’1-1in casa contro il Genoa e una posizione in classifica che non fa ben sperare per la qualificazione alla prossima Champions League, Walter Mazzarri rischia l’esonero dalla panchina del Napoli.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la posizione dell’allenatore è più scomoda di quanto lui voglia far credere, tanto da essere in bilico anche in caso di vittoria contro il Barcellona (mercoledì 21 febbraio, ore 21:00).

Nel frattempo, ad attendere nell’ombra c’è Marco Giampaolo.