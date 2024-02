Accostato al Napoli, Juric risponde: “Penso solo al Torino”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Lecce. Ecco cosa ha dichiarato dopo alcune voci di mercato che lo portano in direzione Napoli:

“Per me c’è solo il Torino. Questo lavoro porta alla felicità o alla delusione, se non porti la felicità pura allora il nostro lavoro perde fascino. Per portare felicità al Toro, bisogna andare in Europa; se non ci riesco, allora perdi il significato del lavoro. Il mio lavoro è molto emotivo, voglio vedere gente felice e contenta. Qui per essere felici bisogna andare in Europa, è ciò che vogliono i tifosi”.