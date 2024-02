Cronache di Napoli – Mazzarri ha bisogno di Osimhen: nella sua gestione ben 7 partite su 11 senza goal

Walter Mazzarri ha(quasi)disperatamente bisogno dei goal di Osimhen.

Il dato riportato stamane dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli è emblematico di quanto gli azzurri stiano faticando in zona goal, soprattutto dall’arrivo del tecnico toscano ad ora. Serviranno le reti del 9 azzurro per provare a credere ancora nel quarto posto: “Da quando il tecnico di San Vincenzo si è seduto sulla panchina azzurra, a novembre, il Napoli è rimasto a secco 7 volte su 11 in campionato, di cui 5 di fila in trasferta. Senza Osimhen nelle ultime 6 partite gli azzurri hanno segnato solo 4 gol grazie a Kvara, Politano, Rrahmani e un’autorete. Una speranza, che almeno per Napoli-Genoa, resterà vana”.