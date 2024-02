Repubblica – Virus intestinale per Osimhen, la situazione

Le condizioni di Victor Osimhen, atteso a Napoli nella giornata di mercoledì dopo aver concluso la sua avventura in Coppa d’Africa con la sconfitta in finale, sono oggetto delle ultime notizie riportate dall’edizione odierna di Repubblica.

“Durante la sua permanenza in Costa d’Avorio, il numero 9 è stato influenzato da un virus intestinale, che per fortuna sembra essere alle spalle. Tuttavia, sarà il check-up di domani a dissipare qualsiasi dubbio residuo. Gli azzurri hanno un bisogno urgente del loro leader e con lui potranno tornare ai fasti del passato, puntando stabilmente su un modulo più offensivo”, sottolinea il noto quotidiano.