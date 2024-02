La prossima Serie A al via a metà agosto: scelta dettata dal Mondiale per Club

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha rivelato la data di inizio della prossima stagione di Serie A 2024/25. Nonostante sia da poco terminato il girone d’andata, si pensa già alla prossima stagione che si prospetta ricca di cambiamenti sia a livello europeo che mondiale.

Ci sarà innanzitutto il nuovo format della Champions League, con 36 squadre a girone unico, dove ogni squadra avrà garantito un minimo di 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta. Nell’estate 2025 comincerà il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che si giocherà negli Stati Uniti. Certa di partecipare l’Inter, mentre Napoli e Juve si giocano un posto. Il nuovo format della Supercoppa dovrebbe essere riproposto anche il prossimo anno e si disputerebbe sempre in Arabia. La Serie A, come riporta il giornale, dovrebbe iniziare nel weekend del 17-18 agosto.

Ci sarà pochissimo tempo per i calciatori per riposare, considerando che a giugno ci saranno gli Europei in Germania.