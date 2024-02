CdS – Occhio a Meret per la panchina della Roma, i dettagli

Il Corriere dello Sport riporta che alla Roma c’è un dubbio sulla situazione del portiere: Rui Patricio è in scadenza di contratto e sembra destinato a lasciare il club. A questo proposito, ci sono stati contatti con l’entourage di Alex Meret, il portiere numero 1 del Napoli. Inoltre, De Rossi potrebbe dare una chance a Svilar in Coppa, anche in ottica futura. La Roma si è informata sulla posizione contrattuale di Meret: ha un accordo che scade a giugno, ma con un rinnovo automatico fino al 2025 in caso di raggiungimento del 70% delle presenze (al momento è al 68%). La situazione sembra dunque essere in evoluzione per quanto riguarda il reparto dei portieri nella squadra giallorossa.