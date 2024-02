La Juventus di Max Allegri crolla tra le mura amiche dello Juventus Stadium contro l’Udinese.

Ai friuliani basta una rete al 19′ di Giannetti su errore difensivo di Alex Sandro per trionfare sul campo della seconda in classifica ed ottenere tre punti fondamentali in ottica salvezza: una sconfitta pesantissima per i bianconeri di casa che si vedono ora a -7 dall’Inter capolista(che dovrà recuperare anche un match).