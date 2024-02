L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport esprime le proprie perplessità sulla gestione dei cambi di Mazzarri durante Milan-Napoli. Questo il breve pezzo: “Dentro Politano per Ostigard e qualcosa comincia a vedersi. Poi Raspadori per Simeone, non si capisce il motivo per il quale Mazzarri non fa convivere i due attaccanti in un 4-2-3-1. Alla fine subentra anche Ngonge per un arrembaggio finale e con 5 attaccanti”.