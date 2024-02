Maurizio De Giovanni è intervenuto a Radio Napoli Centrale per commentare la partita del Napoli.

Ecco le parole dello scrittore partenopeo sul match: “Credo che Mazzarri stia mancando sia di coraggio che di dignità personale a vedere giocare così questo Napoli. Ci sono troppe cose che non tornano, giocare con un modulo così difensivo non porta a niente. Se i nuovi sono arrivati per valutarli in vista del prossimo anno allora vediamoli”.