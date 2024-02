L’esperto di tattica Adriano Bacconi ha commentato il goal subito dal Napoli ad opera di Theo Hernandez.

Ecco il suo commento avvenuto in diretta su Tele A pochi minuti fa: “Il goal che il Napoli subisce è figlio di un’intera disattenzione del Napoli, a partire dal centrocampo fino a difensori. Quindi in questi casi è colpa del tecnico, non si può dare solo la colpa ad un singolo calciatore coinvolto”.