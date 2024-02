Domani alle 20:45, il Milan attende il Napoli a San Siro. Sfida importantissima per la Champions League, non sarà facile per nessuna delle due compagini. Più complicato il periodo del Napoli, che tenta la rimonta dopo il disastroso girone di andata. Il Milan, terzo, è troppo altalenante e lontano per lottare per lo scudetto.

L’edizione odierna di Tuttosport, intanto, non ha dubbi: L’anti Kvara si chiama Calabria, il capitano del Milan sa come limitare la corsa del gioiello di Mazzarri”.