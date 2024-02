Geolier: “Nella vita la persona che mi ha più ispirato è Diego”

Il rapper italiano Geolier ha rilasciato una intervista ai microfoni di Dazn nelle nuove ed esclusive puntate del programma “Play with” sul suo più grande idolo:

“Diego Armando Maradona era il miglior giocatore di tutti i tempi, poi quando è mancato ho capito davvero che cosa significasse, soprattutto ascoltando mio fratello più grande che l’ha vissuto di più. Ho capito che cosa significasse per le persone, un simbolo di riscatto per le persone di Napoli, è stato uno scudo contro tutti, la bandiera. Se mi chiedi chi è il calciatore più forte del mondo non ti so dire un altro nome che non sia Maradona. Nella vita la persona che mi ha più ispirato è Diego”.