Del Genio: “Quando il Napoli si mette a 4-2-3-1 succede qualcosa di buono. Ostigard o Rrahmani? Vi dico la mia”

Paolo Del Genio è intervenuto a Il Napoli su Telecapri. Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha detto la sua sul modulo e sul difensore che, a suo avviso, Walter Mazzarri dovrebbe schierare domenica a Milano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Le statistiche, più che le chiacchiere, dicono che tutte le volte che il Napoli si è messo 4-2-3-1 è successo qualcosa di buono. E’ una statistica ancora deboluccia perché il Napoli l’ha fatto poche volte. All’andata col Milan, ad esempio, Garcia aggiustò la partita passando al 4-2-3-1, inserendo Raspadori per il secondo tempo, e quasi quasi la vinceva.

Ostigard? Potrebbe giocare al centro e non da braccetto perché così può tenere bene botta di testa contro Giroud. Inoltre lui non ti dà molto dal punto di vista dell’uscita dal basso, Rrahmani è più bravo a farla e quest’ultimo da braccetto potrebbe dare una mano in più, come faceva a Verona. Il Napoli ha ritrovato equilibrio? Non ho capito bene questa storia. Per me sei equilibrato quando fai un gol più dell’avversario. Lo scorso anno si chiudeva l’azione con tanti uomini eppure c’era equilibrio”.