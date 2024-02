Kostas Manolas, ex calciatore del Napoli, tornerà a giocare in Italia. Il calciatore greco infatti, svincolatosi recentemente dagli emiratini dello Sharjah, sarà presto un nuovo calciatore della Salernitana. Per il classe 1991, è previsto un accordo di 6 mesi con opzione per il rinnovo in caso di salvezza. Oggi dovrebbe raggiungere Salerno per prendere parte all’allenamento a porte aperte. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.