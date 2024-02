Sospiro di sollievo per la Nigeria ma anche per il Napoli: Victor Osimhen ha recuperato dal dolore addominale e sarà regolarmente in campo questo pomeriggio (ore 18:00) contro il Sudafrica.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, l’attaccante non rientrerà in Italia prima della prossima settimana, considerando che anche senza il pass per la finale della Coppa d’Africa, si disputerà la gara per il 3 e 4 posto nella competizione.