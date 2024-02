Coppa d’Africa, alle 18:00 in campo Osimhen con la sua Nigeria. Sfida per la finalissima

Oggi alle 18 italiane scenderà in campo la Nigeria di Victor Osimhen, impegnata nella semifinale di Coppa d’Africa. L’avversario sarà il sorprendente Sudafrica. Ciò che ha fatto più rumore alla vigilia di questo match è la possibile assenza del centravanti del Napoli a causa di un problema addominale, anche se l’allarme sembrerebbe rientrato. Dunque, dovrebbe partire regolarmente titolare in occasione della partita. In caso di vittoria, i nigeriani sfiderebbero la vincente tra Capo Verde e Costa d’Avorio. Altrimenti, dovranno disputare la finale per il terzo posto contro la perdente dell’altra semifinale.