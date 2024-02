TMW – Il Verona è ancora interessata a Manolas, i dettagli

L’Hellas Verona è interessato a Kostas Manolas, un difensore greco nato nel 1991, attualmente svincolato. Dopo aver risolto il contratto con lo Sharjah Football Club a dicembre, il giocatore di 32 anni è alla ricerca di una nuova squadra, e il Verona è il club che sembra essere più determinato a convincerlo. Secondo quanto riportato da TMW, il club presieduto da Setti avrà un nuovo incontro con l’entourage del difensore, ex giocatore di Roma e Napoli, durante questa settimana per cercare di convincerlo a firmare. In ballo c’è un contratto di circa 400.000 euro fino a giugno, con un’opzione per la prossima stagione.

Anche la Salernitana è interessata a Manolas, essendo stato il primo club a muoversi per il giocatore con un incontro diretto avvenuto a metà gennaio tra Manolas e Sabatini.

La posizione in classifica sembra favorire il Verona e l’obiettivo del presidente Setti è quello di convincere Manolas questa settimana.