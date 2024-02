Giovanni Scotto, giornalista sportivo per Il Roma, è intervenuto ad Ottochannel su Lindstrom.

Ecco le sue parole sul danese: “Lindstrom non può giocare sulla fasce in questo Napoli, va in confusione ed è poco efficace. C’è bisogno di libertà per lui, purtroppo Mazzarri lo vede come vice Kvara ma con il Verona mi è piaciuto davvero tanto”.