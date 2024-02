il Giornalista Sandro Sabatini ha parlato ieri sera a Pressing, Italia 1 per parlare di Aurelio De Laurentiis.

“De Laurentiis non è più un produttore cinematografico, fa solo il presidente del Napoli, lo fa come un plenipotenziario che invade i ruoli altrui. Spesso si sottovaluta la figura del direttore sportivo come Sartori del Bologna per esempio. De Laurentiis non può fare ne allenatore ne il direttore sportivo”.