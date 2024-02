Bari, esonerato Marino. Spunta un altro nome per sostituirlo

Dopo la pesante sconfitta di Palermo, SSC Bari, tramite un comunicato societario, ha esonerato con effetto immediato il tecnico Pasquale Marino. Non è stato un ritorno idilliaco nella sua terra per il tecnico marsalese che viene sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Uno dei nomi che era circolato nei giorni scorsi era quello di Fabio Cannavaro che, nella passata stagione, guidò il Benevento da subentrato, venendo esonerato a 4 giornate dal termine della stagione 22/23. Nelle ultime ore, invece si è venuti alla scoperta che non è solo il difensore campione del mondo e pallone d’oro nel 2006 candidato per la panchina pugliese. E’ spuntato anche il nome di Giuseppe Iachini che è fermo dopo l’ultima esperienza di due anni fa con il Parma, nel primo anno di Serie B. Quale sarà il prossimo allenatore del Bari ?