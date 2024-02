Verona in crisi fuori casa: ecco le statistiche dei veneti

L’Hellas Verona di Baroni è in una situazione decisamente complicata: 17esima in classifica, alla pari con le squadre in zona retrocessione, oggi affronterà fuori casa il Napoli di Mazzarri.

Ed è proprio lontano dal proprio stadio che i numeri dei veneti sono preoccupanti: Dopo la vittoria in trasferta per 1-0 contro l’Empoli il 19 agosto 2023, l’Hellas ha perso 8 delle 10 gare esterne in campionato, tra cui le ultime tre. Numeri che permettono sicuramente agli azzurri di approcciare la partita con più serenità, ma attenzione a non sottovalutare mai l’avversario.