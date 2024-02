Oggi, 3 febbraio, Hubert Idasiak festeggia il suo compleanno. Il terzo portiere degli azzurri, nato Slawno in Polonia, compie oggi 22 anni. Il giovane è in azzurro dal 2018, quando giocava in Primavera. E’ stato aggregato in prima squadra nel 2022. “Buon compleanno a Hubert che compie oggi 22 anni!”, ha scritto la SSC Napoli sui suoi canali social. Anche la nostra redazione fa tanti auguri al baby portiere azzurro Hubert.