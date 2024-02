Rinnovo Kvara, Modugno: “Tante tentazioni, vi svelo il fattore decisivo”

Francesco Modugno è intervenuto a Televomero per parlare di alcuni temi legati al Napoli e ai calciatori azzurri.

Ecco le sue parole: “Chi sarà messo fuori lista dal Napoli? Demme è un calciatore fuori progetto da due anni, secondo me sarebbe molto più roboante qualche altra esclusione. Zielinski, invece, rischia di essere messo fuori dalla lista Champions League e questa sarebbe una notizia”.

Poi Modugno ha continuato: “Formazione Napoli-Verona? Gli azzurri stanno provando sia lo schieramento a tre che a quattro, sarei sorpreso se però si giocasse in casa con il modulo visto nelle ultime gare. In entrambi i casi sarà fondamentale la posizione di Di Lorenzo”.

Poi il giornalista di è soffermato sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Si sottovaluta la necessità economica e programmatica, per il club, di andare in Champions. Qualora non arrivasse la qualificazione, il ragazzo avrebbe tante tentazioni”.

Infine, Modugno ha parlato della situazione di Matteo Politano: “Ha rinunciato a tanti soldi, poteva andare in Arabia all’Al Shabab. Anche il suo amore per Napoli ha inciso nella scelta. Zielinski? Dopo otto anni in azzurro è legittima la voglia di un progetto diverso”.