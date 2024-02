Bari, contro il Palermo partita decisiva per Marino

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è un’annata nera per le due proprietà De Laurentiis. Napoli e Bari stanno faticando in campionato e hanno già esonerato il primo allenatore(il Napoli Garcia e il Bari Mignani). A rischiare la panchina adesso è Pasquale Marino che, dal suo arrivo, ha collezionato pochissimi risultati utili. Contro il Palermo quindi sarà decisiva per le sorti del tecnico marsalese. A sostituirlo, in caso di sconfitta , però non sarà Mignani, quindi la proprietà bianco-rossa valuterà ulteriori profili.