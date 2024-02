Lookman porta in vantaggio la Nigeria a fine primo tempo

La Nigeria si porta in vantaggio a fine primo tempo contro l’Angola nei quarti di finale della Coppa d’Africa. Lookman porta avanti i suoi al 41′ su assist di Moses Simon. I nigeriani, dopo aver eliminato il Camerun agli ottavi, sono vicini a un posto in semifinale.

Se la Nigeria dovesse arrivare in semifinale, affronterebbe una tra Capo Verde e Sudafrica. Nel caso in cui la Nigeria venisse eliminata Osimhen tornerebbe già domani a Napoli però non potrà essere a disposizione nella partita contro il Verona.