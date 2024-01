Osimhen impegnato in Coppa d’Africa, quando tornerà a Napoli? Tutte le ipotesi

Quando il Napoli potrà nuovamente contare su Victor Osimhen? L’attaccante è impegnato con la sua Nigeria in Coppa d’Africa, una delle principali favorite della manifestazione, soprattutto constatando le recenti eliminazioni di big del calcio africano come il Marocco e l’Egitto. Ai quarti di finale previsti per venedì 2 febbraio alle ore 18:00 italiane, la sua nazionale sfiderà l’Angola. In caso di qualificazione alle semifinali, l’avversaria sarà la vincente tra Capo Verde e Sudafrica il giorno mercoledì 7 febbraio. L’eventuale finale sarà contro una tra Costa d’Avorio, Mali, Repubblica Democratica del Congo e Guinea. Ed eventualmente Osimhen superasse gli angolani ai quarti, tornerebbe a Napoli sicuramente dopo la sfida di campionato contro il Milan, programmata per l’11 febbraio (stesso giorno della finalissima di Coppa d’Africa). Infatti, nel torneo africano è prevista una finale per il terzo posto, stabilita per il 10 febbraio.

Dunque, in caso di eliminazione della Nigeria ai quarti, Osimhen sarebbe a disposizione per Milan-Napoli, altrimenti il tutto sarà rimandato all’incontro successivo: Napoli-Genoa del sabato 17 febbraio alle ore 15. Oppure, direttamente alla partita di Champions League Napoli-Barcellona del 21 febbraio alle ore 21.